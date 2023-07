Canone RAI, quali ipotesi per il futuro? Cosa ha detto Giorgetti

(Teleborsa) -. Lo ha detto il Ministro dell'economia e delle finanze,nell'audizione in Commissione di vigilanza Rai sulla schema diaggiungendo che per "definire meglio le, ha precisato il Ministro "una delle ipotesi di riforma prevede lo scorporo dal canone della quota destinata agli investimenti sostenuti dalla Rai per ottimizzare la capacità trasmissiva. Tale quota, che ammonta a circa 300 milioni di euro annui, potrebbe essere posta a carico della fiscalità generale conConsiderando "si potrebbe valutare la possibilità di legare il pagamento del canone televisivo al possesso di uno smartphone, in considerazione delle nuovo modalità di fruizione dei contenuti della Rai. Per la riforma del canone, ha detto "ci si deve interrogare sul presupposto dell'imposta, che attualmente è legato al possessoMa le nuove modalità di trasmissione e di sviluppo di piattaforme multimediali come Raiplay consentono di accedere ai contenuti della Rai utilizzando diversi device,Qualora quindi il presupposto dell'imposta dovesse essere il possesso di una utenza telefonica mobile, l'ampliamento della platea comporterebbe la riduzione del canone pro capite. Basti pensare che oggi il canone risulta pagato da 21 milioni di soggetti mentre le utenze telefoniche attive sono circa 107 milioni"."A leggere la voce 'costi esterni' sul bilancio Rai c'è da restare perplessi, ha concluso Giorgetti.