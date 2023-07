DiaSorin, ricavi in calo nel primo semestre. +4% ex Covid

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 576 milioni di euro, pari a -16% (-16% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° semestre 2022. A parità di perimetro di consolidamento, la variazione è pari a -14% (-14% a tassi di cambio costanti) mentre, al netto del business COVID, si registra una crescita del 4% (+4% a tassi di cambio costanti).L'è pari a 190 milioni di euro, -29% rispetto al 1° semestre 2022, con un’incidenza sui ricavi pari al 33%. La riduzione della marginalità rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è principalmente dovuta ai minori ricavi COVID e alla conseguente diminuzione di leva operativa. L'è pari a 113 milioni, -33%.L'consolidato è pari a -861 milioni (-907 milioni al 31 dicembre 2022). La variazione, pari a +46 milioni, è il risultato della generazione di cassa operativa del periodo e degli incassi relativi alla cessione del business della Flow Cytometry, parzialmente compensati dal pagamento di dividendi per 58 milioni e dall’acquisto di azioni proprie per 23 milioni.DiaSorin. In particolare, si aspetta ricavi totali in calo del 14%, ricavi a parità di perimetro di consolidamento in calo dell'11% e EBITDA Adjusted Margin di circa il 34%.