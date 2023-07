Elica, ricavi scendono a 254,5 milioni in 1° semestre. Stabile generazione di cassa

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso ilconpari a 254,5 milioni di euro (-12,3% sullo stesse periodo del 2022), in un mercato volatile caratterizzato dalla riduzione dei volumi e da nuove misure di destocking che hanno impattato la divisione motori. La divisione, che rappresenta il 76% del fatturato totale, ha registrato una flessione del -15%. La divisione, che rappresenta il 24% del fatturato totale, mostra i primi segnali di rallentamento, manifestando una leggera contrazione delle vendite pari al -2,8%.L'è pari a 26,1 milioni di euro, in linea con le aspettative rispetto ai 30,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, con un margine sui ricavi del 10,2% (10,5% nel 1H 2022). Ilè pari a 8,5 milioni di euro (-38,3%)."Il mercato nel secondo trimestre è stato ancora- ha dichiarato l'- Siamo stati bravi a reagire velocemente, difendere le nostre quote e tornare ad un margine in linea con la chiusura dello scorso anno, il migliore degli ultimi trimestri. Merito del team e di tutti i nostri collaboratori che hanno dato il massimo"."Per la seconda parte dell'anno- ha aggiunto - Quello di Elica è un progetto di lungo periodo, dobbiamo gestire il presente generando risorse per continuare ad investire nel nostro futuro: gamma completa nel cooking, Heat-pumps e Idrogeno nei motori. Proprio guardando al futuro abbiamo appena avviato in Messico una nuova linea produttiva di piani induzione aspiranti: vogliamo essere i primi a cogliere le enormi opportunità di un segmento che cresce in Nord America anche nel difficile contesto attuale".Elica sottolinea che, nonostante la situazione di mercato, è stata in grado di preservare i margini, grazie alla, registrando un incremento nel secondo trimestre di circa 80bp sul margine operativo rispetto agli ultimi trimestri. Il semestre è stato inoltre caratterizzato da unagrazie alla corretta gestione del circolante e alla riduzione dei Capex.