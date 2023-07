Geox, ricavi 1° semestre +3,8% e EBIT in positivo

Geox

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unrispetto alla perdita di 19,6 milioni dell'anno prima.rispetto all’esercizio precedente (+4,1% a cambi costanti) grazie principalmente al buon andamento del canale multimarca (+10,4%), mentre i ricavi del canale franchising sono in calo (-4,6%). I ricavi dei negozi a gestione diretta (DOS) si attestano a euro 140,2 milioni (-2,2% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti).Il risultato operativo lordosi attesa ad euro 40,2 milioni (11,4% sul fatturato) rispetto a euro 25,5 milioni del primo semestre 2022 (7,5%). Il risultato operativotorna positivo e si attesta ad euro 3,6 milioni (euro -11,0 milioni nel primo semestre2022)."I risultati del primo semestre 2023 presentano una crescita guidata principalmente dal solido portafoglio ordini dei clienti multimarca per la collezione Primavera/Estate. Questa buona performance è stata parzialmente mitigata da un rallentamento osservato nel mese di maggio che è stato condizionato da una situazione metereologica inusuale tale da influenzare negativamente le vendite dirette dei nostri negozi e raffreddare i riordini in stagione del canale multimarca nei nostri principali mercati", ha spiegato l'Ad