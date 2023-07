Gruppo Fervi, ricavi netti +0,7% nel semestre

Gruppo Fervi

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre condi Euro, rispetto ai 29,3 milioni di Euro al 30 giugno 2022, con un. L’incremento è da attribuire principalmente al primo consolidamento della Rivit India PVT controllata al 99,96% da Rivit Srl che ha apportato ricavi per circa 0,5 milioni di Euro.La, negativa per circa 9,4 milioni di Euro, è migliorata rispetto al dato al 31 marzo 2023 (era negativa per 10,7 milioni di Euro) per effetto dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente, oltre al primo consolidamento della Rivit India PVT che ha contribuito positivamente per 0,5 milioni di Euro.