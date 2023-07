Iren aumenta guidance EBITDA, +8% in primo semestre

Iren

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 3.214,4 milioni di euro, in diminuzione del 13,4% rispetto al primo semestre 2022. I principali fattori di contrazione del fatturato sono riferibili ai ricavi energetici, influenzati per circa -563 milioni di euro dalle minori quantità vendute, in parte correlate ad un andamento climatico più mite, e per circa -118 milioni di euro dalla riduzione dei prezzi delle commodities.L'è pari a 606 milioni di euro (+8%). L'è pari a 143 milioni di euro (+4%)."Approviamo oggi dei brillanti risultati frutto della capacità di Iren di progredire rapidamente al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale: la forte crescita dell'EBITDA del +8% e l'incremento degli investimenti del +12% consentono l'innalzamento della guidance sull'EBITDA del +10% sul fine anno - dichiaradi Iren - Gli investimenti attesi per il 2023, pari a 1,3 miliardi di euro, sono principalmente finalizzati ad efficientare e ad incrementare la qualità dei servizi offerti e ad ottimizzare il mix produttivo, rendendolo ancor più sicuro e sostenibile, e assicurando a Iren una maggiore resilienza di fronte a qualunque scenario evolutivo".L'è pari a 3.920 milioni di euro (+17% rispetto a 3.347 milioni di euro al 31/12/2022). Si tratta di un incremento riconducibile prevalentemente agli investimenti realizzati nel periodo, per supportare lo sviluppo pianificato delle infrastrutture territoriali e migliorare la qualità del servizio, in particolare nel settore idrico, e per sostenere la transizione energetica; nonché all'incremento temporaneo del capitale circolante.