Mercato americano poco mosso dopo rialzo tassi Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni industriali

finanziario

informatica

Boeing

3M

Home Depot

Coca Cola

Microsoft

Caterpillar

Chevron

Cisco Systems

Old Dominion Freight Line

Alphabet

Alphabet

Automatic Data Processing

CoStar

Texas Instruments

Sirius XM Radio

Datadog

(Teleborsa) -, con il, che termina a 35.520 punti, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.567 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; pressoché invariato l'(-0,02%).Dopo aver sospeso gli aumenti dei tassi a giugno, la Federal Reserve ha ripreso ad aumentare i tassi di interesse e il presidente Jerome Powell ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori aumenti. L'aumento di un quarto di punto percentuale, deciso all'unanimità, ha aumentato l'intervallo obiettivo per ilSi distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,65%),(+0,66%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,30%.Al top tra i(+8,75%),(+2,56%),(+1,43%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.(+6,42%),(+5,83%),(+5,60%) e(+5,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,42%.In perdita, che scende del 4,68%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,04 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,7%; preced. 2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 228K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,6%; preced. -2,7%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%).