Mercedes-Benz migliora guidance dopo secondo trimestre positivo

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Il gruppo, colosso tedesco dell'automotive, ha chiuso ildel 2023 con unin crescita dell'8% a 5 miliardi di euro (Q2 2022: 4,6 miliardi) ein aumento del 5% a 38,2 miliardi miliardi di euro (Q2 2022: € 36,4 miliardi). La performance è stata raggiunta "attraverso la vendita di auto desiderabili e furgoni premium, combinata con uno stretto controllo dei costi", sottolinea la società.Inil ritorno sulle vendite (RoS) rettificato ha raggiunto il 13,5% nel trimestre (Q2 2022: 14,2%) grazie a prezzi disciplinati e forti vendite di veicoli di fascia alta, nonché modelli di SUV Mercedes-Benz, compresi quelli elettrici varianti. Inil RoS rettificato per il secondo trimestre è salito al 15,5% (secondo trimestre 2022: 10,1%) grazie a prezzi favorevoli e maggiori vendite."La nostra solida performance finanziaria è il risultato di un'esecuzione disciplinata della strategia in un ambiente dinamico - ha commentato il- Prevediamo che il ritmo delle vendite dalla prima metà del 2023 continuerà per il resto dell'anno, data la forza della nostra pipeline di prodotti desiderabili".L'prevede ora:(avendo precedentemente previsto un leggero calo); free cash flow dell'attività industriale "leggermente al di sopra" del livello dell'anno precedente; vendite di Mercedes-Benz Vans "significativamente al di sopra" del livello dell'anno precedente e il ritorno sulle vendite (RoS) rettificato nell'intervallo del 13%–15% (rispetto all'11%-13% precedente).