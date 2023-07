Metro 5 chiude 1° semestre in utile per 5,8 milioni: oltre 22 milioni passeggeri

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società partecipata da Alstom Ferroviaria, ATM, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail e Partecipazioni Italia, ha approvato i risultati del, che chiude condi euro ed undi euro.Nel corso del primo semestre 2023 il numero dei passeggeri trasportati dalla Linea 5 è ulteriormente cresciuto rispetto al primo semestre dello scorso anno. In particolare, Metro 5 ha registratorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e stima di raggiungere circa 43 milioni di passeggeri alla fine dell’anno 2023."I risultati oltre le aspettative sono il frutto dell’assiduo lavoro di squadra, il nostro obiettivo è il miglioramento continuo", commenta l’Amministratore DelegatoL’iniziativa di Metro 5, attraverso il partenariato pubblico-privato in finanza di progetto - sottolinea una nota - conferma ancora una volta la capacità di creare valore, rappresentando un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolitane.