Nestlé aumenta guidance vendite 2023 dopo primo semestre positivo

Nestlé

(Teleborsa) -, colosso svizzero del settore alimentare, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unadell'8,7%, superiore all'8,1% atteso dagli analisti, secondo un consensus fornito dalla società. Il prezzo è stato del 9,5%, riflettendo l'impatto dell'inflazione dei costi negli ultimi due anni. Gli aumenti di prezzo sono stati del 9,5%, mentre la crescita interna reale - o i volumi di vendita - sono diminuiti dello 0,8%.Lesono aumentate dell'1,6% a CHF 46,3 miliardi. I cambi hanno ridotto le vendite del 6,7%, mentre le acquisizioni nette hanno avuto un impatto negativo dello 0,4%. L'è aumentato del 7,7% a CHF 5,6 miliardi."Abbiamo perseguito le nostre priorità strategiche con disciplina e attenzione in un- ha commentatodi Nestlé - Sulla base della forte performance della prima metà dell'anno, aggiorniamo le nostre prospettive di crescita organica delle vendite per il 2023. Il consumo domestico post-COVID si è ora normalizzato, eliminando un freno alla crescita su alcune delle nostre categorie. I canali Out of Home continuano a registrare un forte slancio di crescita.Nestlé ha ristretto la sua previsione dia un intervallo del 7% -8%, da un intervallo del 6-8%. L'utile sottostante per azione in valuta costante dovrebbe aumentare tra il 6% e il 10%.