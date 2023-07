Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa. Corrono STM e Moncler

STM

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, con. A Milano spiccano, in questo senso,(che prevede ricavi in crescita nel terzo trimestre) e(che per la prima volta nella storia dell'azienda i ricavi hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro nella prima metà dell'anno).Ieri sera, come ampiamente atteso, la riunione dellasi è conclusa con undi 25pb, a 5,25-5,50% (si tratta di un massimo da 22 anni). L'esito della riunione odierna di politica monetaria dellaappare altrettanto scontato, con un rialzo dei tassi di 25pb già ampiamente anticipato. Lagarde non dovrebbe sbilanciarsi sul meeting di settembre, lasciando intendere che saranno i dati estivi a determinarne l'esito.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,114. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 79,38 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con ilche si posiziona al 4,10%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,48%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,22%, proseguendo la serie positiva iniziata il 18 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il(+0,92%); come pure, sale il(+0,93%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,40%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,31%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,99%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.del FTSE MidCap,(+2,89%),(+2,57%),(+2,54%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,44%. Tentenna, che cede l'1,26%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.