Piazza Affari positiva in attesa della BCE, corre Moncler

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con diversi titoli mossi dalle trimestrali in uscita in queste ore. Ieri sera, come ampiamente atteso, la riunione del FOMC si è conclusa con un rialzo dei tassi sui fed funds di 25pb, a 5,25-5,50% (si tratta di un massimo da 22 anni).L'esito dellaappare altrettanto scontato, con un rialzo dei tassi di 25pb già ampiamente anticipato. Lagarde non dovrebbe sbilanciarsi sul meeting di settembre, lasciando intendere che saranno i dati estivi a determinarne l'esito.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +164 punti base, con ilche si posiziona al 4,08%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%, e buona performance per, che cresce dello 0,81%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,61%, continuando la scia rialzista evidenziata da otto guadagni consecutivi, innescata il 18 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 31.171 punti.In frazionale progresso il(+0,56%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,65%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,85%), dopo che per la prima volta nella storia dell'azienda i ricavi hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro nella prima metà dell'anno.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,78%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,33%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%, nonostante un risultato netto positivo per 40 milioni di euro nel primo semestre, rispetto a una perdita di 130 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,38%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,32%),(+2,13%),(+2,13%, dopo aver ridotto la perdita a 22 milioni di euro nel primo semestre) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.