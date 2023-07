Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali, che portano a casa guadagni consistenti, in scia le. Il Board ha alzato i tassi d'interesse ai massimi degli ultimi 23 anni, ma la Presidentedel percorso di aggiustamento dei tassi. Nel frattempo, a Wall Street l'segna un aumento dello 0,56%.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,84%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.944,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,70%.Sulla parità lo, che rimane a quota +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%.vola, con una marcata risalita dell'1,70%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%, e brilla, con un forte incremento (+2,05%).Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,12%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 18 di questo mese; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 31.622 punti.Ottima la prestazione del(+1,57%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,99%),(+6,77%),(+5,33%) e(+4,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,61%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+5,62%),(+4,43%),(+3,52%) e(+3,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.