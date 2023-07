Pirelli & C, utile netto 1° semestre in crescita a 242,6 milioni

Pirelli & C

(Teleborsa) -ha registrato nel primo semestre undi euro, inrispetto ai 233 milioni di euro del corrispondente periodo 2022.sono stati pari arispetto al primo semestre 2022 grazie al miglioramento del price/mix. Ladei ricavi è stata pari a(-2,9% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia). L’andamento deinel primo semestre 2023 è stato pari aper effetto della debolezza della domanda Car.è stato pari a 517,4 milioni di euro, in miglioramento di 35,8 milioni di euro (rispetto ai 481,6 milioni di euro nel corrispondente periodo 2022, con un margine Ebit adjusted pari al 15,1%, stabile rispetto al primo semestre 2022.è stato pari a 440,0 milioni di euro, in crescita di 34,8 milioni di euro rispetto ai 405,2 milioni di euro del primo semestre 2022.ante dividendi: -534,9 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2022 (-463,7 milioni nel primo semestre 2022) escludendo l’impatto del piano triennale LTI 2020-2022 di incentivazione del managemental 30 giugno 2023 è pari a -3.087,5 milioni di euro (-3.530,7 milioni di euro al 30 giugno 2022 e -2.552,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022).