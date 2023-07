Polo logistica FS diventa il secondo operatore merci in Germania

(Teleborsa) - Ilacquisisce un'azienda tedesca e diventa il secondo operatore merci in Germania., società delacquisisce ladiventando così il secondo operatore del trasporto merci in Germania. A darne notizia è FS News, il portale di informazione del Gruppo FS in una nota. Un ulteriore passo verso l'obiettivo di passare da 1,8 a 5 miliardi di fatturato in un decennio dichiarato nel Piano industriale di FS dal suo"Un' operazione che ci rende molto orgogliosi e conferma la nostra grande determinazione nel posizionamento del business della logistica in ambito internazionale per supportare lo sviluppo di import e export del nostro Paese a sostegno del made in Italy – dice–. Con questa acquisizione, inoltre, abbiamo posto un ulteriore fondamentale pilastro per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea per lo shift modale per la mobilità delle merci, a favore del trasporto ferroviario, anche per rispondere appieno alle imprescindibili esigenze dell'ecosistema per gli aspetti ambientali ed energetici".L'acquisizione – sottolinea FS News – rafforza quindi la presenza del Gruppo FS nel mercato europeo con un arricchimento dei traffici da e per l'Italia anche a vantaggio dei servizi di import ed export dell’industria italiana.sono fortemente orientati ai trasporti est-ovest e completano quindi la rete di TX Logistik, già molto presente lungo l’asse nord-sud Europa. Le società operative di Exploris operano in otto paesi nei mercati ferroviari di Germania, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria e Svizzera. Exploris si concentra principalmente sul trasporto merci su rotaia nel segmento del trasporto convenzionale: al momento effettua circa 240 treni a settimana, dedicati al trasporto di acciaio, gesso, prodotti agricoli, automobili, macchinari per l'edilizia o prodotti di olio minerale per numerosi clienti industriali e logistici.Questi traffici integrano e si aggiungono a quelli disocietà specializzata principalmente sui trasporti intermodali e trasporti combinati con collegamenti con treni container nel traffico dell'entroterra dei porti marittimi. Attività quindi complementari e un portafoglio che si arricchisce di clienti industriali europei. Cresce l’organico con 500 dipendenti che aggiunti ai 700 di TX portano la consistenza a 1200 persone e la flotta di locomotive: alle 91 di TX se ne aggiungono 75 di Exploris. In crescita anche il fatturato che potrà superare i 500 milioni di euro.e attività delle società acquisite comprendono anche, realizzati da società proprie in Germania e Polonia; servizi di manovra ferroviaria, sempre in Germania e Polonia e una propria accademia per la formazione e l'aggiornamento di macchinisti. L'accademia rappresenta una risorsa importante per contrastare la carenza di personale qualificato, elemento di attuale criticità per l'intero settore ferroviario.L'acquisizione è soggetta ora all'approvazione delle autorità di regolamentazione, condizione necessaria per il closing dell'operazione.