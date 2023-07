Rai Way, nel semestre crescita a doppia cifra di utile e ricavi

Rai Way

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conrispetto ai 121,2 milioni dei primi sei mesi 2022.rispetto ai 78,2 milioni del primo semestre 2022, mentre l’Utile operativo (EBIT) è pari a 64,5 milioni, in crescita del 22,9% rispetto ai 52,5 milioni del primo semestre 2022, anche beneficiando del completo ammortamento degli apparati DVB-T.Il periodo chiude con unrispetto al valore dei primi sei mesi 2022, quando era pari a 37 milioni."I risultati sono molto soddisfacenti, con un secondo trimestre che ha confermato i trend di significativa crescita già osservati nei primi mesi del 2023", ha commentato Roberto Cecatto, Amministratore delegato di Rai Way, aggiungendo "aumentano quindi visibilità ed ottimismo sul raggiungimento dei target per l’anno".Al 30 giugno 2023 glisono pari a 17,9 milioni, di cui 14,3 milioni legati ad attività di sviluppo.