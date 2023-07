Relatech, ricavi in crescita del 89% nel primo semestre

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso ilconpari a 48 milioni di euro, in crescita del 89% rispetto ai 25,4 milioni realizzati al 30 giugno 2022.La quota disi attesta a 18 milioni circa, in crescita del 112% rispetto a 8,6 milioni al 30 giugno 2022 ed è pari al 38% dei ricavi delle vendite consolidati. I ricavi verso l'sono pari a 13 milioni circa, in crescita del 58% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Siamo molto contenti dei risultati annunciati oggi al mercato e del percorso di crescita che la società ha compiuto fino ad oggi - ha commentato l'- L'integrazione armonica delle società entrate a far parte del gruppo è stato uno dei fattori critici di successo per il raggiungimento dei traguardi raggiunti fino ad oggi. Abbiamo fatto della diversità delle nuove realtà, il nostro punto di forza, riconoscendo il valore intrinseco che ognuna di esse apporta quotidianamente al gruppo".Laal 30 giugno 2023 è pari a circa 15 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2023 pari a 15,5 milioni circa. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2023 è stata impattata dall'acquisto di azioni proprie, in data 14 aprile 2023, per 0,9 milioni circa ad esito del riacquisto delle 394.340 azioni recedute residue (ad 2,19 caduna).