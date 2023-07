Roche conferma previsioni 2023 nonostante calo primo semestre

Roche

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha registratopari a 29,8 miliardi di franchi svizzeri neldel 2023, in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo (-2% a cambi costanti). Escludendo i prodotti COVID-19, le venditea umentano dell'8% a tassi di cambio costanti. L'è diminuito del 17% (-9% a cambi costanti) a 7,6 miliardi di franchi svizzeri."Nella prima metà del 2023, le, compensando in gran parte l'impatto del calo della domanda di prodotti COVID-19 - ha commentato il- Vabysmo continua il suo forte slancio, fornendo ora cure a pazienti con gravi patologie oculari in oltre 70 paesi. Abbiamo raggiunto diverse importanti pietre miliari della pipeline, tra cui l'approvazione da parte degli Stati Uniti e dell'UE del nostro medicinale per il cancro del sangue Columvi. Sono anche entusiasta della nostra partnership con Alnylam per sviluppare un farmaco potenzialmente trasformativo per i pazienti affetti da ipertensione, che colpisce 1,2 miliardi di adulti in tutto il mondo ed è la principale causa di morte per malattie cardiovascolari".", ha aggiunto il CEO.A causa del forte calo delle vendite di prodotti COVID-19 di circa 5 miliardi di CHF, Roche prevede un calo delle vendite del gruppo a un tasso low single digit range (a cambi costanti). Escludendo questo calo delle vendite dovuto al COVID-19, Roche prevede una solida crescita delle vendite nell'attività di base di entrambe le divisioni. L'utile per azione core è destinato a svilupparsi ampiamente in linea con il calo delle vendite. Roche prevede diin franchi svizzeri.