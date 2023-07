Sanzioni e autovelox, arriva l'osservatorio sulle multe

(Teleborsa) - Arriva listituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' quanto prevede un emendamento dei relatori al decreto P.a e sport depositato in commissione Affari costituzionali della Camera.i ma l'emendamento spiega che l'osservatorio "sovraintende alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori e può avviare indagini conoscitive". La presidenza spetta per) ad un esperto. Il funzionamento del nuovo organo - viene sottolineanto - non comporta nuovi o maggiori oneriLa notizia è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori che comunque puntualizzano: bisogna vedere. In particolare, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ricorda tra l’altro che "solo gli autovelox dei principali 20 comuni hanno garantito incassi per circa 76 milioni di euro" e che "tali apparecchi garantiscono anche a piccoli comuni con pochi abitanti proventi per milioni di euro".Per il Presidente di Assoutenti'istituzione di un osservatorio "aiuterebbe a capire non solo come gli enti locali usano i proventi delle sanzioni, ma anche se le multe sono usate dai comuni per aumentare la sicurezza stradale oppure, come temiamo, allo scopo di fare cassa".Bene l’osservatorio ma", sottolinea Massimiliano Dona presidente di Unc.