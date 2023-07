Shell, utile 2° trimestre in netto calo. Nuovo buyback

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha registratodelpari a 5,1 miliardi di dollari (-56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con prezzi del petrolio e del gas inferiori e margini di raffinazione inferiori, volumi inferiori e risultati di negoziazione e ottimizzazione del GNL inferiori. Ilè stato di 15,1 miliardi di dollari per il trimestre, con un afflusso di capitale circolante di 4,8 miliardi di dollari che compensa il pagamento delle imposte.Sono stati annunciati 3 miliardi di dollari di, che dovrebbero essere completati entro l'annuncio dei risultati del terzo trimestre del 2023. Inoltre, è stato attuato un aumento deltrimestrale del 15% a 0,331 dollari per azione."Shell ha fornito ottime prestazioni operative e flussi di cassa nel secondo trimestre, nonostante un contesto di prezzi delle materie prime più bassi - ha commentato il- Oggi manteniamo il nostro impegno, nel Capital Markets Day, di un aumento del dividendo del 15%., avviando un programma da 3 miliardi di dollari per i prossimi tre mesi e, previa approvazione del consiglio, almeno 2,5 miliardi di dollari ai risultati del terzo trimestre del 2023. Man mano che forniamo più valore con meno emissioni, continueremo a dare la priorità ai riacquisti di azioni proprie, dato il valore che le nostre azioni rappresentano".