Solid World acquista ramo d'azienda tecnologico di B.F. Forniture Ufficio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha, tramite conferimento, di un, società con sede a Gallarate (VA) specializzata in servizi di consulenza informatica e digital transformation, progettazione e gestione di software e soluzioni in ambito ICT.L'operazione riguarda il ramo d'azienda attivo nella commercializzazione del software CAD 3D SolidWorks, software sviluppato dae del quale anche Solid World è rivenditore autorizzato in Italia. Ildell'acquisizione è di circa 2,6 milioni di euro.Ilriguarda 12 risorse con competenze verticali che si uniranno al team di SolidWorld, un importante pacchetto di contratti in corso, oltre ad attrezzature e magazzino per attività di assistenza, nonché contratti di locazione di spazi fisici, mantenendo l'operatività nell’importante sede di Gallarate (VA) e proseguendo la crescita occupazionale prevista."Abbiamo fortemente voluto questa acquisizione - ha dichiarato l'- in quanto ci permette didella progettazione e del software 3D sia attraverso il conferimento di un portafoglio clienti rilevante, sia grazie alle politiche di prodotto che potremo applicare da cui ci aspettiamo. Al closing dell’operazione, grazie anche alla quota di mercato conferita da B.F. Forniture Ufficio, Solid World rafforzerà la propria leadership azionando, al contempo, leve di business e cross selling sui clienti acquisiti".