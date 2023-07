Volkswagen abbassa outlook consegne per intero anno, conferma guidance

Volkswagen

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'automotive, ha realizzato undi 13,9 miliardi di euro nella prima metà del 2023, con un aumento di circa il 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò ha comportato uncorrispondente dell'8,9%, al di sopra dell'intervallo di riferimento compreso tra il 7,5% e l'8,5%. L'utile operativo si è attestato a 11,3 miliardi di euro (1° semestre 2022: 13,2 miliardi di euro) in gran parte a causa di effetti di copertura delle materie prime pari a -2,5 miliardi di euro.sono cresciuti del 18% a 156,3 miliardi di euro nel primo semestre, trainati da una continua ripresa dei volumi e da un solido mix e pricing.Lasta compiendo ulteriori progressi, con consegne nella prima metà dell'anno in aumento di circa il 50% su base annua. In Europa, ha aumentato le consegne di BEV fino al 68%."Abbiamo riallineato e ristrutturato strategicamente il gruppo Volkswagen, con un piano chiaro e traguardi misurabili - ha commentato il- Nella prima metà dell'anno, ha fornito risultati affidabili con risultati molto solidi. Le vendite in Nord America sono in ripresa, stiamo rafforzando la nostra posizione in Cina attraverso partnership tecnologiche e per di più la tendenza verso i veicoli completamente elettrici si sta muovendo nella giusta direzione".Volkswagenper l'anno fiscale 2023 pubblicate il 3 marzo 2023. Leper il 2023 da circa 9,5 milioni a 9-9,5 milioni, mentre rimane "pienamente sulla buona strada" per raggiungere l'obiettivo di fatturato.