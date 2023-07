Zegna, crescita ricavi accelera in secondo trimestre

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratopari a 903 milioni di euro nella, con un aumento del 23,9% su base annua. I ricavi a cambi costanti sono aumentati del 24,7% e la crescita organica è stata del 21,5%. I ricavi del primo semestre 2023 riflettono il consolidamento di Tom Ford International LLC a partire dal 29 aprile 2023, nonché il consolidamento di Pelletteria Tizeta (in precedenza valutata con il metodo del patrimonio netto), dalla stessa data.I ricavi per ildel 2023 sono stati di 475 milioni di euro, con un aumento del 35,1% anno su anno. Nello stesso periodo, i ricavi a cambi costanti sono aumentati del 37,4% e la crescita organica è stata del 24,5%, in accelerazione rispetto alla crescita organica del 18,9% registrata nel primo trimestre del 2023."Il secondo trimestre del 2023 si basa sull'eccellente performance del gruppo dall'inizio dell'anno - ha commentato il- Idi tutto il mondo, con un rimbalzo positivo in Cina nella prima metà dell'anno, la nostra forza persistente in EMEA e la nostra eccezionale performance nel mercato statunitense".