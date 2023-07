Alkemy acquista altro 47% capitale DGI

Alkemy

(Teleborsa) -annuncia di aver formalizzato oggiI.D. dai soci Edgardo Angelini, Sigurdur Thorsteinsson, Peter James Newbould, Michele Favaretto, Christopher John Miller, Gabriel Zangari.Ladel capitale sociale sarà ufficialmente, portando la Società a detenere una partecipazione complessiva di controllo del 100% del capitale sociale., innovation & design consultancy riconosciuta a livello globale, con 50 anni di esperienza e uffici a Milano e New York, è entrata a far parte del Gruppo a seguito dell’accordo di acquisizione deldel capitale sociale da parte di Alkemy, firmato. Tale accordo prevedeva già i termini delle opzioni put&call, in forza delle quali Alkemy ha acquisito une il restanteSulla base del citato accordo, il, determinato sulla base dell’EBITDA medio 2021/2022 per un multiplo di 7. Il pagamento del corrispettivo è stato effettuato da Alkemy mediante disponibilità derivanti integralmente da finanziamenti bancari.