allfunds sigla protocollo d'intesa con Gruppo BCC Iccrea

Allfunds Group

(Teleborsa) -, una delle piattaforme B2B WealthTech, quotata in Borsa, ha siglato unper l'acquisizione delle attività dicon relativoIccrea Banca è la capogruppo del, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, al quarto posto per totale attivo (173,5 miliardi di euro) e al secondo per numero di sportelli in Italia (circa 2.440).Con questa operazione,migliorando il proprio posizionamento in Italia nel settore delle attività di Banca Corrispondente, potràe rafforzare al contempo la partnership con un rilevante gruppo bancario in Italia. L'operazione saràsia in termini di. che digrazie al miglioramento del livello di servizio e all’ampliamento dell’offerta alla clientela.L’operazione avrà inoltre undi Allfunds Banking Group, poiché l'acquisizione sarà interamente finanziata attraverso unadi Allfunds Group."Sono molto soddisfatto di aver concluso questo accordo con Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, uno dei principali attori del panorama bancario italiano. Essendo uno dei nostri mercati principali, in cui siamo presenti dal 2003, questa operazione contribuirà alla nostra ambizione di rimanere la prima scelta per qualsiasi player italiano nel segmento WealthTech, fornendo soluzioni all'avanguardia e complete per i nostri clienti", commenta, fondatore e CEO di Allfunds., Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, spiega che "questo accordo si inserisce nella strategia del Gruppo BCC Iccrea volta a sostenere i progetti di sviluppo nell'area del risparmio gestito, a cui la banca corrispondente è strettamente legata, e a migliorare il livello dei servizi legati all'accesso ai mercati finanziari forniti alle nostre BCC e ai loro clienti".