ASPI, ricavi superano 2 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - Ricavi in aumento per il grupponel primo semestre del 2023 che si attestano a 2.071 milioni di euro (+7% rispetto al primo semestre 2022). I costi di manutenzione sono aumentati dell'11% a 196 milioni di euro mentre l’ EBITDA si attesta a 1.229 milioni di euro (+8%), ed ilè pari 456 milioni di euro.Lo fa sapere la società con una nota in cui sottolinea che "prosegue il piano di manutenzione e investimenti per l’ammodernamento e ilpotenziamento degli snodi più trafficati del Paese, con una spesa nei primi sei mesi dell’anno per complessivi 827 milioni di euro. Per l’intero anno sono attesie manutenzioni, in continuità con quanto speso nel 2022, per oltre 1,7 miliardi di euro".Raggiunto il traguardo di 75 stazioni di ricarica ultraveloci attivate lungo la rete, secondo un programma che prevede il completamento a 100 entro la fine dell'estate 2023 portando a circa 50 km l’interdistanza tra una stazione di ricarica e l’altra.