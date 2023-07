BasicNet, utile 1° semestre in calo a 7,4 milioni. Ricavi +10,9%

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso ilcon unpari a 180 milioni di euro (162,3 milioni al 30 giugno 2022, +10,9%), che include: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 32,7 milioni (-6,4%); vendite dirette per 146,6 milioni (+15,5%). La società sottolinea che le vendite dirette crescono rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente anche grazie al contributo di K-Way France, acquisita ad aprile 2022. Per contro, è diminuito il corrispondente flusso di royalties attive rinvenienti dalla controllata francese.L'è pari a 22,6 milioni di euro (22,4 milioni di euro al 30 giugno 2022, + 0,9%) e ila 7,4 milioni di euro (10,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022).Lasi assesta a -138,3 milioni di euro (-141,7 milioni di euro il 31 dicembre 2022 e -119,3 milioni il 30 giugno 2022). Nel corso del primo semestre 2023 sono stati pagati dividendi per 8,4 milioni di euro e acquistate azioni proprie per circa 1,2 milioni di euro.Sulla base del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, BasicNet afferma che "èche anche per l'esercizio in corso" e che "i risultati della gestione caratteristica restano comunque condizionati dall'evolversi del contesto macroeconomico e geopolitico globale".