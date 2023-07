BBVA: utile +31% nel primo semestre, buyback da 1 miliardo

BBVA

BBVA

Ibex 35

Banco di Bilbao

indice azionario della Borsa di Madrid

banca spagnola

(Teleborsa) - La banca spagnolaha registrato un utile netto di 3,88 miliardi di euro, nel primo semestre dell'anno, in crescita del 31,1% su base annua. Nel secondo trimestre dell'anno, l'utile netto attribuibile ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro grazie alla performance positiva dei ricavi core, in un contesto di maggiore attività.Solida la posizione patrimoniale, con un CET1 ratio fully-loaded del 12,99% a fine giugno.L'istituto di credito ha fatto sapere che procederà con un nuovoper 1 miliardo di euro, una volta ottenute le relative autorizzazioni di vigilanza.Il titolosi muove in forte rialzo sulla piazza di Madrid e tratta in utile del 2,80% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +1,97% dell').Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,519 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,243. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,795.