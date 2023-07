Borse caute, A Piazza Affari bene Eni dopo i conti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo le indicazioni giunte dalle banche centrali (Fed e BCE) circa una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse. Stamane la banca centrale del Giappone ha asciato inalterati i tassi e annunciato modifiche nella strategia di controllo della curva dei rendimenti.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.948,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,06 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,13%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,25%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,44%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 29.507 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, spezzando la catena positiva di otto consecutivi rialzi, iniziata il 18 di questo mese; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 31.525 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,70%),(+1,43%),(+1,04%) e(+0,79%) dopo i risultati di bilancio Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,36%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.del FTSE MidCap,(+2,41%),(+2,36%),(+1,61%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.Calo deciso per, che segna un -2,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%.