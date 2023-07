Canone Rai: potrebbe finire sull'utenza telefonica

(Teleborsa) -, che dal 2016 era associato alla bolletta elettrica. L'esigenza di ridurre i costi fitti dell'utenza energetica, infatti, ha consigliato aldi avanzare, ad esempio quella di inserirla sulle utenze telefoniche.Giorgetti, in occasione dell'audizione dinanzi alla Vigilanza Rai, ha proposto di finanziare gli investimenti Rai con laoppure spostare il peso dalla bolletta elettrica alle. Il nuovo costo andrebbe a gravare su tutte le utenze, che siano a consumo o flat, a contratto o ricaricabili.Attualmente, il canone Rai vienel'anno e si paga a bimestre per un importo di 18 euro, che va appunto a gravare sui costi fissi della fatturazione., quando il Governo Renzi, per eliminare l'evasione, studio questo artificio per far pagare a tutto il canone sulla TV di Stato.Un sistema che si basa all'assunzione che di utenza elettrica ne esista una a famiglia e che si possa escludere il doppio pagamento delle seconde case grazie alla discriminante della residenza., dato che che fruiscono i programmi TV solo da Internet, ma solo quelli "privi di sintonizzatore" (oggi collegabile con una chiavetta USB) per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare.. "Da sempre proponiamo di eliminare il canone Rai, continuando a finanziare il servizio pubblico con la fiscalità generale. Sarebbe più equo considerato che oggi il canone lo pagano anche i poveri assoluti, salvo abbiano più di 75 anni, un'ingiustizia vergognosa", afferma, presidente dell', anticipa il Presidente di UNC, ricordando il parere diverso del MISE (oggi MIMIT) a proposito dei dispositivi digitali (computer, tablet e smartphone) ed avvertendo ""non accetteremo alcun passo indietro. Sarebbe una prevaricazione mettere le mani nelle tasche degli italiani solo perché hanno uno smartphone".