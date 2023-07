Cofle, fatturato in crescita del 17% nel primo semestre

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha chiuso ilcon unpari a 32,20 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (27,52 milioni di euro). La linea di Businessha registrato un fatturato di 21,65 milioni di euro, in crescita di circa il 16%, mentre la linea di Businessha registrato un fatturato di 10,55 milioni di euro, evidenziando una crescita del 18%."Siamo, che hanno visto un notevole recupero della divisione After Market nel mercato dell'Est Europa, grazie ad un incremento delle esportazioni dirette dal nostro plant in Turchia - ha commentato l'- Questo ha compensato le perdite subite dalle esportazioni indirette in quei paesi, fatte dai nostri grandi player tedeschi e inglesi. Per i prossimi mesi, ci aspettiamo che questo trend continui, poiché nuovi clienti provenienti dai paesi dell'Est Europa hanno effettuato ulteriori ordini"."Parallelamente, la divisione OEM continua a registrare una forte crescita, sostenuta dall'aumento della meccanizzazione agricola dovuto alla ricerca di maggiore indipendenza alimentare e del Precision Farming da parte dei paesi a livello globale - ha aggiunto -. L'aumento dei prezzi nel nostro listino durante i mesi di maggio e giugno, in risposta all'iperinflazione in Turchia, insieme al fatto che il gap tra inflazione e svalutazione della moneta turca è tornato per noi positivo, proprio come previsto, ci fornisce una solida base per mantenere questa prospettiva ottimistica".