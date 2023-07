De Longhi, utili e ricavi 1° semestre in crescita a doppia cifra

De'Longhi

(Teleborsa) -ha chiuso i primi sei mesi del 2023 con ricavi in flessione del 10,6% a 1.291,2 milioni (-10% a cambi costanti), dopo aver riportato nel secondo trimestre un calo del 2,9% a 688,8 milioni.L'Ebitda adjusted, pari a 160,1 milioni, risulta in crescita del 7,4%, mentre l'Ebit registra un incremento del 7,8% a 108,1 milioni. Il semestre chiude con un utile netto di 82,7 milioni, rispetto ai 71,7 milioni di un anno fa (+15,3%).Al 30 giugno 2023, la posizione finanziaria netta di Gruppo è risultata positiva per 311,7 milioni, in miglioramento rispetto ai 298,8 milioni del 31 dicembre 2022.