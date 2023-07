Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+8,19%), si concentrano gli acquisti su It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 162.951,8, con un miglioramento di 13.600,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 914, dopo un avvio a 916.Tra i titoli adell'indice tecnologia, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,19%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,03%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,71%.