Eni: risultati solidi e sopra attese, analisti confermano "buy"

Eni

(Teleborsa) - Giudizi positivi giungono dagli analisti di varie case d'affari di fronte ai risultati solidi e migliori delle attese di, annunciati stamane, tanto che confermano l'indicazione di acquisto.Nel secondo trimestre, l'utile operativo adjusted si è attestato a 3,38 miliardi superiore ai 2,66 miliardi stimato dal consensus. L'utile netto adjusted atteso era di 1,64 miliardi a fronte di 1,93 miliardi registrati nel periodo dal Gruppo del cane a sei zampe.Goldman Sachs parla di "una solida serie di risultati" e, confermando il buy, fissa il target price a 17 euro rispetto ai 13,76 delle attuali quotazioni. Resta il giudizio "comprare" anche secondo Bernstein con un obiettivo di prezzo a 19 euro.Stessa valutazione (buy) inoltre percon target price a 18 euro, per UBS, per Equita (prezzo a 19,50 euro) e per Jefferies (18 euro).