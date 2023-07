ERG abbassa guidance EBITDA dopo risultati operativi deboli in 2° trim

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha chiuso ilcon un(al netto delle misure straordinarie) pari a 116 milioni di euro, in incremento rispetto agli 82 milioni del periodo precedente. Il minor apporto del margine operativo è stato compensato da minori oneri finanziari grazie al rendimento della cassa in un contesto di tassi di interesse crescenti nonchè dal venir meno delle windfall taxes che avevano gravato nel corso dello stesso periodo del 2022.Ilsi è assestato a 263 milioni di eurom in contrazione del 3% rispetto ai 272 milioni del periodo precedente principalmente per effetto di condizioni anemologiche molto sfavorevoli nel secondo trimestre in un contesto di prezzi, nel semestre, in forte calo rispetto a quelli particolarmente elevati dello stesso periodo del 2022.A seguito di risultati operativi in flessione registrati nel secondo trimestre principalmente per effetto di una minore ventosità in un contesto di prezzi in significativa riduzione, ERGnell'intervallo 480-520 milioni di euro rispetto al precedente intervallo 500-550 milioni di euro. Gli investimenti sono confermati nel range 500-600 milioni di euro, e anche la guidance per il debito è confermata nel range 1400-1500 milioni grazie ad un flusso di cassa atteso in linea con le precedenti stime in quanto il minor margine operativo lordo atteso risulta essere compensato principalmente da minori oneri finanziari."I risultati operativi del secondo trimestre sono stati- ha commentato l'- L'utile netto risulta invece in forte crescita grazie ai minori oneri finanziari e al venir meno delle windfall taxes. È proseguito spedito l'avanzamento del Piano Industriale nel secondo trimestre, con l'avvio del nostro primo parco da repowering in Italia e il consolidamento della nostra presenza in Spagna. Nel periodo abbiamo anche registrato importanti progressi nello sviluppo della pipeline con l'ottenimento dell'autorizzazione unica di un progetto di repowering per complessivi 115 MW in Italia nonché altre autorizzazioni in Germania e in Francia per un totale di 46 MW"."L'accordo per la vendita della centrale CCGT di Priolo, il cui perfezionamento è atteso nella seconda metà dell'anno, segna une il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero previsto dal piano ESG - ha aggiunto - Stante la debolezza dei risultati nel secondo trimestre abbiamo preferito rivedere la guidance di EBITDA per l'anno nel range 480-520 milioni di euro mentre rimangono invariate le indicazioni su investimenti e debito, grazie ad un flusso di cassa atteso in linea con la precedente stima".