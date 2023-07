Fisco, Cuchel (commercialisti): “Governo estenda proroga a tutto il territorio nazionale"

(Teleborsa) - Laconcessa dal Governo alle aree colpite dal maltempo. "Con la scelta del governo di concedere losolo dei pagamenti dei versamenti tributari e contributivi per i residenti nelle aree colpite dall’emergenza climatica, si mettono seriamenteitaliane che non rientrano nelle aree in questione", avverte, Presidente dell’Associazione nazionale commercialisti."La nostra idea è chesia il corretto e, ma purtroppo, fra rimandi e incomprensibili impossibilità dettate dalle esigenze di gettito del bilancio dello Stato, ci troviamo a vivere la paradossale situazione nella quale, solo ad eccezione delle aree interessate dalla proroga,le imposte, senza dover ricorrere ad istituti sanatori, soggiacendo dunque ad ulteriori aggravi sanzionatori,– ha proseguito Cuchel - ma questepoiché ci troviamo ad operare in un contesto normativo sempre più opaco, senza direttive precise e rispetto delle regole da parte dell’Amministrazione Finanziaria che continua ad emanare alle soglie delle scadenze tributariee non mette a disposizione anzitempo gli strumenti informatici che gli studi dei commercialisti devono utilizzare"."Parlare dida parte dell’Agenzia delle Entrate, che promana corpose circolari (anche di oltre 570 pagine) a soli quattro giorni dalla scadenza dei termini di versamenti delle imposte,, sottolinea Cuchòl, ribadendo "chiediamo un intervento del governo pere per fare la necessaria chiarezza sulle inefficienze dell’Amministrazione Finanziaria e sulle tante incongruenze del sistema che penalizza oltremodo i contribuenti e i professionisti".