Fondazione CRT, approvato all'unanimità il nuovo Statuto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Indirizzo dellaha approvato all'unanimità il, accogliendo le proposte di modifica elaborate nell’ultimo anno dall’apposita Commissione composta da rappresentanti del CdA e del CdI.sono i valori fondanti esplicitati dal nuovo Statuto, che rafforza i principi didella Fondazione e dei singoli componenti degli Organi, sottolineando il ruolo di garante del Presidente."La Fondazione CRT potrà contare su uno Statuto più coerente con l’attuale scenario di operatività, anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore", ha affermato Presidente, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto e sottolineando "le nuove norme rappresenteranno il nostro punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo sociale del territorio e delle comunità nei prossimi anni".Una dellepiù significative dello Statuto concerne la. E' previsto che i consiglieri passino da 18 a 22: tale modifica, in aggiunta al meccanismo delle terne rappresentative di candidati, migliorerà gli equilibri territoriali nel rispetto del ruolo centrale del capoluogo di Regione, garantirà la presenza di un esponente qualificato del Terzo Settore, consentirà di valorizzare il sistema universitario con focus prioritario su Torino e aumenterà le opportunità di cooptare in Consiglio personalità di chiara e indiscussa fama. Lepotranno designare, anziché un’unica congiunta; analogamente,di candidati sarà assegnata allee una a quelle di, nell’ottica di una maggiore rappresentatività di questi enti. Le terne di candidati delpasseranno da 2 a 3, alla luce dell’importante ruolo strategico svolto dagli Atenei per la crescita e lo sviluppo del territorio. Inoltre, lo Statuto preserva il ruolo del sistema associativo camerale prendendo atto della sua riorganizzazione, e prevede che il mondo delesprima una propria terna tramite l’innovativo sistema del bando, cui potranno partecipare le reti internazionali della filantropia Philea ed EVPA. I Consiglieri di Indirizzo cooptati passeranno da 3 a 4.Il nuovo Statuto della Fondazione CRT riorganizza e puntualizza le cause di incompatibilità e dei possibili conflitti di interesse in ambito erogativo e amplia le occasioni e le materie di confronto tra CdA e CdI.