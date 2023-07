Giù la borsa di Tokyo dopo mossa banca centrale

Tokyo

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta in ribasso mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche.La Banca centrale del Giappone (BoJ) ha sorpreso i mercati ampliando la fascia di tolleranza del programma di controllo dei rendimenti (Ycc). Una mossa vista dagli addetti ai lavori come propedeutica ad un graduale allontanamento dalla politica monetaria ultra espansiva adottata fino ad oggi dall’istituto nipponico.L'indice giapponesecede l'1,03%, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando all'1,27%.Positivo(+0,93%); pressoché invariato(-0,12%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,23%; sulla stessa tendenza, in rosso(-0,98%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,41%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,43%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,56%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,8 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,5 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 53,9 punti).