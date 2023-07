Gruppo Cassa Centrale sottoposto a Stress Test 2023

(Teleborsa) - Ilconferma la sua resilienza dopo esser stato sottoposto allocondotto a livello europeo dall’(EBA), in collaborazione con la, la Banca Centrale Europea (e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico ().I risultati di Cassa Centrale evidenziano unaagli stress proposti dalla Vigilanza. Infatti, il valore minimo dela fine 2023, rispetto a un valore di partenza del 21,55% (con riduzione quindi di circa 303 pbs), garantirebbe comunque il mantenimento di unrispetto ai requisiti minimi previsti dalla Vigilanza.Lo Stress Test europeo 2023di promozione o bocciatura, costituisce invece un’importante fonte di informazione ai fini dello(Supervisory Review and Evaluation Process). I risultati saranno infatti utili alle autorità competenti nella valutazione della capacità di Cassa Centrale di rispettare i relativi requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress.Loè stato definito da BCE/CERS in modo, per rappresentare un contesto economico di, combinando inflazione e tassi di interesse elevati con un forte rallentamento economico e disoccupazione crescente.L’esercizio è stato condotto considerando un(2023-2025) e, senza quindi tenere conto di future strategie di business e altre azioni manageriali, non rappresenta pertanto una previsione della redditività del Gruppo.