Gruppo Iag 1,3 miliardi di utile nel secondo trimestre

Gruppo Iag

(Teleborsa) - Ilha realizzato nel secondo trimestre del 2023 un, ribaltando la perdita di 466 milioni di euro registrata nel periodo corrispondente dello scorso anno. Il trend positivo ha permesso didi euro a fine giugno, rispetto ai 10,4 miliardi di euro di fine dicembre., Ceo di Iag, ha dichiarato che il gruppo "punta a tornare alla". Intanto, l’80% del fatturato passeggeri per il terzo trimestre risulta già prenotato e per il quarto trimestre lo è già per il 30%.