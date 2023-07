ISTAT, il fatturato torna a crescere a maggio

(Teleborsa) - Dopo due cali consecutivi, a maggio 2023, grazie ad una espansione delle vendite sia sul mercato interno sia, in misura inferiore, su quello estero. Lo rileva l'sottolineando che considerando gli ultimi tre mesi, la dinamica permane negativa (-0,9% rispetto ai tre mesi precedenti).In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice generale è in leggera diminuzione (-0,5%). Con riferimento ai principali raggruppamenti d’industrie, si registra una crescita dei beni strumentali e dei beni di consumo a cui si contrappone una flessione per i beni intermedi e l’energia.Per la sola, l’indicatore corretto per i giorni lavorativi registra a maggio un lieve aumento tendenziale in valore (+0,2%) e una più accentuata flessione in termini di volume (-0,7%).