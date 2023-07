Italmobiliare, ricavi e NAV in crescita nel primo semestre

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha chiuso il primo semestre del 2023 con rconsolidati pari a 285 milioni di euro, rispetto ai 255,4 milioni di euro al 30 giugno 2022 (+11,6%),pari a 34,4 milioni di euro rispetto ai 37,8 milioni di euro al 30 giugno 2022 e(dopo le imposte e il risultato delle attività operative cessate) pari a 8,9 milioni di euro, rispetto a 10,3 milioni di euro al 30 giugno 2022.Ildi Italmobiliare S.p.A., escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2.064,8 milioni di euro (2.029,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022); considerando la distribuzione di dividendi effettuata nel corso del semestre pari a 29,5 milioni di euro, la performance netta è positiva per 65,2 milioni di euro."I buoni risultati ottenuti nel primo semestre dell'anno, uniti all'incremento del NAV,e delle nostre aziende di creare valore anche in un contesto particolarmente sfidante, come è quello che stiamo attraversando - ha commentatodi Italmobiliare - Il nostro obiettivo è proseguire questo percorso di sviluppo anche nella seconda parte dell'anno, traguardando gli ambiziosi obiettivi di crescita sostenibile che ci siamo dati".Guardando all', i ricavi sono pari a 949,8 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto al primo semestre del 2022; incremento che resta invariato normalizzando l'ingresso nel semestre di SIDI e il calo dei ricavi di AGN dovuto alla contrazione dei prezzi dell'energia, che non ha avuto un impatto diretto sulla profittabilità della società. Il margine operativo lordo delle Portfolio Companies industriali è pari a 99,8 milioni di euro, in crescita dell'11,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, sostenuto dalle buone performance di Caffè Borbone e AGN Energia.