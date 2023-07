Lottomatica Group: continua crescita a doppia cifra nel II semestre 2023 (+15% pro forma)

Lottomatica Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2023. Nei primi sei mesi del 2023, larispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+34% reported). Ilè stato quello a maggiore crescita con +36% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+78% reported).nei primi sei mesi del 2023, rispetto a euro 712,3 milioni dello stesso periodo del 2022 pro forma, con un incremento del 15% pro forma (+20% reported). Ilha raggiunto Euro 246,9 milioni di ricavi, +27% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+51% reported), con un'accelerazione sequenziale nel secondo trimestre, trainatadall'aumento della quota di mercato in tutti i segmenti e marchi, tra cui Better e Lottomatica.it, che sono stati migrati ai sistemi di Gruppo dal terzo trimestre 2022 e ora contribuiscono alla forte performance del Gruppo. Inoltre, la performance del settore operativo Online è stata supportata da: l'aumento dell'offerta di giochi online, il continuo miglioramento della tecnologia (e.g. l'inclusione di giochi virtuali nell'app per le scommesse sportive), il potenziamento delle attività di CRM e omnichannel per incrementare la retention, la riattivazione e le acquisizioni di nuovi clienti dal canale retail.Ilha registrato un aumento dei ricavi del 18% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con ricavi pari ad euro 204,9 milioni, trainati principalmente dalla crescita del mercato, nonostante l’espansione del segmento online, e la razionalizzazione della rete in vista dell'implementazione del "Progetto POS"8.e sono stati pari a euro 368,2 milioni nel primo semestre del 2023, registrando +7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con le VLT che hanno guidato la crescita anche nel secondo trimestre, nonostante una densa base di confronto poiché la revoca delle restrizioni legate al Covid è avvenuta nel secondo trimestre del 2022.L'si attesta a Euro 298,8 milioni nei primi sei mesi del 2023, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+28% reported). L’Adjusted EBITDA margin sui ricavi si attesta al 36,4%, rispetto al 35,4% dello stesso periodo del 2022 pro forma (34,2% reported), guidato principalmente dal maggior contributo del business Online.L'nei primi sei mesi del 2023 è stato pari a Euro 256,9 milioni, rispetto a euro 205,6 milioni dello stesso periodo del 2022, per effetto dell’incremento dell'Adjusted EBITDA parzialmente compensato dai pagamenti relativi alle concessioni.L'iammonta a euro 1.216 milioni, a seguito del rifinanziamento di euro 1.115 milioni dei prestiti obbligazionari con scadenza 2025 mediante l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario, di cui Euro 550 milioni a tasso variabile (con cedola EURIBOR 3 mesi + 4,125%) ed euro 565 milioni a tasso fisso (con cedola 7,125%) entrambi conscadenza 2028. La leva finanziaria pro forma calcolata su base LTM run rate Adjusted Ebitda è scesa a 2,2x al 30 giugno 2023 da 2,4x al 31 marzo 2023."Abbiamo registrato un altro trimestre di forte crescita a doppia cifra, trainata principalmente – ha commentato– dal nostro settore operativo Online, dove abbiamo consolidato la nostra leadership e continuato ad aumentare la nostra quota di mercato per tutti i nostri segmenti e brand. Questi risultati testimoniano l’ottima esecuzionedella nostra strategia e il successo dell'implementazione del turnaround dei marchi Better e Lottomatica.it. Alla luce dei risultati di questi primi sei mesi dell'anno, abbiamo quindi alzato le nostre aspettative per l'anno 2023. Continueremo a concentrarci sulla crescita del nostro business e sull'implementazione di iniziative strategiche chiave, sfruttando il nostro prodotto, la nostra tecnologia e i nostri talenti".