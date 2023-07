Recordati, EBITDA 1° semestre sale a 406 milioni. Guidance confermata

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.044,3 milioni di euro, +17% rispetto al primo semestre del 2022 o +15,4% a perimetro omogeneo e a cambi costanti, sostenuti dal forte slancio di tutte le aree di business e dal successo dell'integrazione di EUSA Pharma.L'è stato pari a 406,2 milioni di euro, in aumento del 21,3% rispetto al primo semestre del 2022, con un'incidenza sui ricavi del 38,9% (rispetto al 37,5% della prima metà del 2022). L'è stato pari a 227,6 milioni di euro, in aumento del 50,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Laal 30 giugno 2023 evidenzia un debito di 1.326,2 milioni di euro, o pari a 1,8 volte l'EBITDA, rispetto al debito di 1.419,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Nel corso del periodo sono stati pagati 20 milioni di dollari di rimanenti milestone a Novartis relativi a Isturisa e 127 milioni di euro di dividendi."Nella prima metà dell'anno abbiamo realizzato risultati finanziari molto positivi, con una- ha commentato il- L'azienda entra nella seconda metà del 2023 con uno slancio molto forte e una confermata capacità di convertire la crescita dei ricavi in utili e generazione di cassa"."Siamo inoltre particolarmente soddisfatti dell'accordo siglato a luglio con, che aggiunge due marchi affermati al nostro portafoglio core dell'area urologica nel segmento Specialty & Primary Care, che ci consentiranno di fare leva sulla nostra piattaforma commerciale competitiva per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti - ha aggiunto - Questa operazione, che dimostra la, rafforza la posizione del nostro Gruppo per la crescita futura".Nonostante il significativo impatto negativo dei cambi (atteso ora per l'intero anno a -4% verso la precedente stima di -2%), Recordatirivista al rialzo per l'anno 2023 resa pubblica in data 11 maggio, con ricavi compresi tra 2.050 e 2.090 milioni, EBITDA compreso tra 750 e 770 milioni e utile netto rettificato compreso tra 490 ed 500 milioni.