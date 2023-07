Riba Mundo Tecnología, prima società spagnola a sbarcare oggi a Piazza Affari

Riba Mundo Tecnologia

(Teleborsa) -, società tecnologica di Valencia, attiva nel trading di elettronica di consumo nel segmento B2B a livello internazionale, è la prima società spagnola a debuttare oggi su Euronext Growth Milan e porta a 194 il numero di società quotate su questo mercato.Fondata nel settembre del 2018, Riba Mundo utilizza il proprio software proprietario Marvin per ottenere l'ottimizzazione dei processi di acquisto e vendita, la generazione di previsioni di domanda e l’efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo, secondo i moderni criteri data driven. Riba Mundo è operativa in oltre 45 Paesi.Riba Mundo Tecnología rappresenta la quindicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentaseiesima ammissione del 2023 del Gruppo Euronext.In fase diRiba Mundo Tecnología ha raccolto 5.3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 5.5 milioni.Ilal momento dell’ammissione è del 13.19% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 40 milioni., ha commentato: “Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta per noi un. Abbiamo ancora importanti margini di sviluppo del nostro business e sono sempre più le aziende che si rivolgono a noi per migliorare la loro politica di distribuzione sul territorio.che ci prefissiamo da tempo: commercializzare nuove categorie merceologiche, entrare in nuovi e proficui mercati con il nostro modello di business e rafforzare la filiera anche tramite operazioni di M&A che ci permettano di ottimizzare al meglio la visione globale del mercato. Siamo un’azienda tecnologica formata da persone che mettono ogni giorno tutta la propria passione per raggiungere gli obiettivi prefissati".