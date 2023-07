Salario minimo, maggioranza presenta una sospensiva per rinviare la discussione a settembre

(Teleborsa) - Il capogruppo di Fratelli d'Italia,, intervenendo ieri in aula alla Camera sull'esame dellasulha spiegato le ragioni della sospensiva chiesta dalla."Abbiamo depositato come centrodestra unito una sospensiva. Chiediamo un rinvio di 60 giorni che non butta la palla chissà dove, per poter avere il tempo di formulare una proposta unitaria del centrodestra", ha dichiarato Foti. Se ne riparlerà dunque a fine settembre perché, dice la maggioranza, serve il tempo necessario per fare valutazioni e presentare eventuali controproposte dopo quelle ricevute dall'in un disegno di legge unitario che vede come primo firmatario il leader del Movimento 5 Stelle,La decisione sul rinvio era comunque nell'aria dopo il ritiro dell'emendamento soppressivo ieri in Commissione lavoro. Dalla maggioranza le risposte convergono sul, poiché in molti anni al governo non è stata fatta dagli avversari politici una legge ad hoc e si considera questa. “Alla sinistra e ai 5 Stelle le idee vengono quando non governano. Ne hanno avuto di tempo per realizzare quanto noi oggi stiamo predisponendo”, ha scritto in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera,(FdI).I partiti di governo puntano però soprattutto su un eventuale obbligo di estensione deimaggiormente applicati a tutti i settori. Il capogruppo della Lega,, ha lanciato la proposta di differenziare gli stipendi in base al territorio, adottando le "gabbie salariali", ovvero una soglia minima adeguata all'ISTAT in base al costo della vita in diverse città italiane.L'opposizione ha fatto invece appello sulla dignità delle persone che lavorano e questo rinvio viene rivendicato come una vittoria politica. Per la segretaria del Partito Democratico,, "il Pd ha capovolto l'agenda politica e portato finalmente la destra a parlare di lavoro". Schlein si è detta inoltre pronta a discutere ma avendo come base il testo presentato dalle opposizioni. La proposta di sospensiva sarà messa al voto la settimana prossima.