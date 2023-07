Sicily by Car, presentata domanda ammissione in Borsa su EGM

Industrial Stars of Italy 4

(Teleborsa) -, nel contesto dell’operazione di, annuncia che è stata presentata a Borsa Italiana laalle negoziazioni delle. Il provvedimento di ammissione a quotazione di SbC sul mercato EGM è atteso per il 1° agosto 2023., società destinata all’integrazione con una società target, promossa dahe nel luglio 2021 ha raccoltoda investitori italiani ed esteri. Indstars 4 è la quarta SPAC lanciata dallo stesso team di promotori, dopo che le prime tre edizioni hanno portato a termine con successo le operazioni con LU-VE, SIT Group e Salcef., fondata nel 1963 daè una società italiana tra i principali operatori nel, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali grazie alla qualità del servizio, al dimensionamento della flotta e alla presenza geografica. La Società ha inoltre avviato un piano di espansione internazionale: detiene una partecipazione di maggioranza nella controllata albanese Sicily by Car Autoeuropa Sh.p.k. ed è altresì presente nei territori di Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro in forza di accordi con partner strategici.