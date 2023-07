Stevanato migliora guidance EBITDA 2023, conferma stima EPS

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ilconin aumento del 9% a 255,3 milioni di euro (circa il 10% a valuta costante), rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, grazie alla crescita di entrambi i segmenti di business.Ilè diminuito di 90 punti base, attestandosi al 30,9%, a causa delle previste inefficienze temporanee correlate alle attività di avviamento dei nuovi stabilimenti di produzione.La società ha conseguito undi 34,3 milioni di euro, pari a 0,13 euro di utile diluito per azione, mentre su base rettificata l'utile netto è stato di 37 milioni di euro, corrispondente a 0,14 euro di utile diluito per azione.Stevanato ha rinnovato gli orientamenti per l'intero esercizio 2023 in merito a ricavi e utile diluito rettificato per azione, continuando a prevedere: ricavi compresi tra 1,085 e 1,115 miliardi di euro; EPS diluito rettificato compreso tra 0,58 e 0,62 euro. Inoltre, ha, atteso ora nell'intervallo compreso tra 291,8 e 303,8 milioni di euro, rispetto alla precedente stima tra 290,5 e 302,5 milioni di euro."Siamo soddisfatti di aver concluso un altro trimestre di prestazioni operative e finanziarie stabili, continuando a consolidare i nostri risultati e a perseguire i nostri obiettivi di crescita a lungo termine - ha commentato l'- Stiamo rispondendo positivamente alla domanda da parte del mercato, che ci spinge a spostare il nostro mix verso soluzioni ad alto valore. I nostri investimenti per la crescita sono in linea con l'ampliamento della capacità produttiva in termini di soluzioni ad alto valore al fine di soddisfare la forte domanda da parte dei clienti. Grazie al nostro portafoglio prodotti diversificato, riteniamo di essere, quale la crescita prevista nel settore dei biofarmaci".