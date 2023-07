Studentati, Invimit proroga il termine per le manifestazioni di interesse per il “Progetto OPA”

(Teleborsa) -, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato oggi che è stato prorogato alil termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il, volto ad acquistare immobili pubblici su tutto il territorio nazionale da destinare alla realizzazione di residenze per studenti.Gli(Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane) e le Amministrazioni Centrali dello Stato potranno candidare gli immobili di proprietà idonei allo scopo entro il suddetto termine, secondo i requisiti descritti nele le modalità ivi previste, attraverso l’apposita piattaforma disponibile online.