Via sanzioni penali ad aziende in regime collaborativo, si "infiamma" la delega fiscale

(Teleborsa) -in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, ai contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo (le imprese) che "hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali".E' quanto prevedono tre emendamenti identici di FdI, Fi e Lega approvati in commissione Finanze alLa modifica sostituisce l’indicazione individuare "specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributari» per i contribuenti che hanno tenuto «comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente" rischi fiscali.Intanto, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo replica, al termine dei lavori in commissione al Senato sulla delega fiscale, in merito alle accuse dell'opposizione secondo cui la delega allargherebbe troppo le maglie del fisco a favore degli evasori, risponde così:"Emendamenti che fanno infuriare il PD: "Gli emendamenti della destra approvati oggi in commissione Finanze alla delega fiscale disegnano da un lato l'inizio di un clamoroso attacco all'Agenzia delle entrate e dall'altro un regalo a grandi e piccoli evasori abituali.dice il capogruppo del Pd in Senato Francesco Boccia.